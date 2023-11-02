Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 2−3 ноября посетит с рабочим визитом Астану по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Он примет участие в очередном заседании совета глав государств Организации тюркских государств.

В повестку дня саммита включены вопросы дальнейшего развития многостороннего сотрудничества в рамках ОТГ, прежде всего в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной, экологической, культурно-гуманитарной и других сферах.

Ожидается, что ОТГ намерена утвердить совместный механизм гражданской защиты «для создания совместного потенциала реагирования на стихийные бедствия, удовлетворения неотложных потребностей при бедствиях и чрезвычайных ситуациях, которые могут возникнуть на территориях государств сторон».

Узбекистан в этом году председательствует в Организации тюркских государств, после заседания председательство перейдёт Казахстану.

Членами организации являются Узбекистан, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Турция, наблюдателями — Венгрия и Туркменистан.