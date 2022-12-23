С 1 января 2023 года планируется повысить минимальные ставки арендной платы для физлиц, сдающих помещение или автомобиль в аренду. Это следует из закона о государственном бюджете на следующий год, который принят Законодательной палатой и направлен на рассмотрение в Сенат Олий Мажлиса.

Согласно документу, что в 2023 году минимальные ставки аренды планируется повысить от 9,7% до 12,5%. Эти ставки применяются для налогообложения доходов физлиц от сдачи в аренду помещения или автомобиля.

Кенгаши народных депутатов районов и городов сохранили право вводить повышающие коэффициенты к минимальным ставкам арендной платы и фиксированным размерам налога на доходы физлиц для индивидуальных предпринимателей в отдельных территориях районов и городов, специализирующихся на массовом отдыхе и (или) туризме, до размеров, установленных для города Ташкента.

Планируемые ставки (в скобах — действующие)

Вид имущества, передаваемого в аренду

Показатель, характеризующий размер установленной ставки

Минимальные размеры
ставок арендной платы в месяц, сумов

Ташкент

Нукус,
города-
областные центры

другие
населённые
пункты

1

Помещения:


жилое помещение

за 1 кв. м общей площади

17 000

(ранее — 15 500)

10 500

(9 500)

4 500

(4 000)

нежилое помещение

35 000

(32 000)

20 500

(18 500)

8 300

(7 500)

2

Автомобильный транспорт:


легковой автомобиль (автотранспортное средство, предназначенное для перевозки пассажиров, багажа и имеющее не более 8 мест для посадки, не считая места водителя)

за 1 автотранспортное средство

695 000

(630 000)

микроавтобусы, автобусы и грузовые автомобили

1 375 000

(1 250 000)

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