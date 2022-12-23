С 1 января 2023 года планируется повысить минимальные ставки арендной платы для физлиц, сдающих помещение или автомобиль в аренду. Это следует из закона о государственном бюджете на следующий год, который принят Законодательной палатой и направлен на рассмотрение в Сенат Олий Мажлиса.
Согласно документу, что в 2023 году минимальные ставки аренды планируется повысить от 9,7% до 12,5%. Эти ставки применяются для налогообложения доходов физлиц от сдачи в аренду помещения или автомобиля.
Кенгаши народных депутатов районов и городов сохранили право вводить повышающие коэффициенты к минимальным ставкам арендной платы и фиксированным размерам налога на доходы физлиц для индивидуальных предпринимателей в отдельных территориях районов и городов, специализирующихся на массовом отдыхе и (или) туризме, до размеров, установленных для города Ташкента.
Планируемые ставки (в скобах — действующие)
№
Вид имущества, передаваемого в аренду
Показатель, характеризующий размер установленной ставки
Минимальные размеры
Ташкент
Нукус,
другие
1
Помещения:
жилое помещение
за 1 кв. м общей площади
17 000
(ранее — 15 500)
10 500
(9 500)
4 500
(4 000)
нежилое помещение
35 000
(32 000)
20 500
(18 500)
8 300
(7 500)
2
Автомобильный транспорт:
легковой автомобиль (автотранспортное средство, предназначенное для перевозки пассажиров, багажа и имеющее не более 8 мест для посадки, не считая места водителя)
за 1 автотранспортное средство
695 000
(630 000)
микроавтобусы, автобусы и грузовые автомобили
1 375 000
(1 250 000)