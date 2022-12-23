С 1 января 2023 года планируется повысить минимальные ставки арендной платы для физлиц, сдающих помещение или автомобиль в аренду. Это следует из закона о государственном бюджете на следующий год, который принят Законодательной палатой и направлен на рассмотрение в Сенат Олий Мажлиса.

Согласно документу, что в 2023 году минимальные ставки аренды планируется повысить от 9,7% до 12,5%. Эти ставки применяются для налогообложения доходов физлиц от сдачи в аренду помещения или автомобиля.

Кенгаши народных депутатов районов и городов сохранили право вводить повышающие коэффициенты к минимальным ставкам арендной платы и фиксированным размерам налога на доходы физлиц для индивидуальных предпринимателей в отдельных территориях районов и городов, специализирующихся на массовом отдыхе и (или) туризме, до размеров, установленных для города Ташкента.

Планируемые ставки (в скобах — действующие)