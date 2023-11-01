Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Самарканд для участия в узбекско-французском саммите, сообщила пресс-служба главы государства.

Сегодня ожидается прибытие с официальным визитом президента Франции Эммануэля Макрона. Переговоры на высшем уровне состоятся в Самарканде.

Стороны рассмотрят вопросы развития узбекско-французских многоплановых отношений.

Как сообщалось ранее, лидеры обсудят расширение взаимодействия в торгово-экономической, инновационной, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах. Президенты также примут участие в работе совместного бизнес-форума с участием компаний и банковско-финансовых институтов двух стран.