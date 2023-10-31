По приглашению президента Шавката Мирзиёева 1−2 ноября Узбекистан с официальным визитом посетит президент Франции Эммануэль Макрон.

Как сообщает пресс-служба президента Узбекистана, переговоры на высшем уровне пройдут в Самарканде. На них будут рассмотрены вопросы дальнейшего развития узбекско-французских многоплановых отношений.

«В центре внимания будут вопросы расширения практического взаимодействия в торгово-экономической, инновационной, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах», — отмечается в сообщении.

Лидеры Узбекистана и Франции также примут участие в работе совместного бизнес-форума с участием компаний и банковско-финансовых институтов двух стран.

По итогам саммита предусматривается принятие ряда межправительственных и межведомственных соглашений, а также пакета торгово-инвестиционных договоренностей.