Бывшие заместители министра сельского хозяйства Узбекистана утверждены хокимами районов в Кашкадарьинской и Сырдарьинской областях.

Ботир Нормахмадович Тогаев, проработавший первым заместителем министра сельского хозяйства три месяца (с 1 августа), был освобождён от должности после увольнения предыдущего министра Азиза Воитова и назначения главой Минсельхоза Иброхима Абдурахманова.

Он стал хокимом Нишанского района Кашкадарьи, заменив на этой должности Мухриддина Уткирова. Он родился в 1976 году в Китабском районе этой области. Окончил Ташкентский государственный аграрный университет и Академию государственного управления при президенте.

В 2001—2015 годах работал в сфере сельского и водного хозяйства в Шахрисабзском, Китабском и Касбийском районах Кашкадарьи, в 2020 году был заведующим секретариатом по вопросам развития аграрной и продовольственной сфер Кабинета министров, а затем работал хокимом Камашинского района.

Анвар Расулович Каримов, работавший заместителем министра сельского хозяйства с 8 августа, утверждён хокимом Сайхунабадского района Сырдарьинской области. Он сменил бывшего хокима Фаррух Уктамжонова, который покинул пост в связи с переходом на другую работу.

Анвар Каримов родился в Сырдарьинской области в 1977 году. Окончил Гулистанский государственный университет (1998) и Банковско-финансовую академию (2002). Ранее работал первый заместителем хокима Сырдарьинской области, заместителем министра финансов, заместителем министра экономики и финансов и занимал другие должности.

На прошлой неделе министром сельского хозяйства стал Иброхим Абдурахмонов, ранее занимавший пост министра высшего образования, науки и инноваций. Он заменил Азиза Воитова, который возглавлял Минсельхоз с августа 2022 года.

Накануне Азимжон Назаров стал первым заместителем министра сельского хозяйства Узбекистана, Акмал Косимов и Бунёд Охунов стали замглавы Минсельхоза.



