Постановлением президента Узбекистана назначены два заместителя министра сельского хозяйства Узбекистана, сообщило УзА.

Ботир Нормахмадович Тогаев стал первым заместителем министра. До этого он работал хокимом Камашинского района Кашкадарьинской области.

Фото: Хокимият Кашкадарьинской области.

Родился в 1976 году. В 2001—2015 годах работал в сфере сельского и водного хозяйства в Шахрисабзском, Китабском и Касбийском районах Кашкадарьи, в 2020 году был заведующим секретариатом по вопросам развития аграрной и продовольственной сфер Кабинета министров.

Алишер Нематуллаевич Шукуров стал заместителем министра. С марта 2020 года он работал советником министра сельского хозяйства по вопросам экономики, инновационного развития и инвестиций.

Фото: Министерство сельского хозяйства.

Родился в 1983 году. Окончил Ташкентский государственный юридический институт (2003) и Университет Грайфсвальда Германии (2014). Специальность: юриспруденция, международная экология и сельское хозяйство.

В 2014—2020 годах был заместителем главы (и. о. главы) представительства Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в Узбекистане. Занимал разные должности в системе Министерства сельского и водного хозяйства.