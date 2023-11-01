Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Франции Эммануэль Макрон 1 ноября подписали декларацию о сотрудничестве по стратегическим минералам. Всего в ходе визита французского лидера в Астану было подписано шесть соглашений, передаёт пресс-служба главы Казахстана.

Токаев отметил, что особое внимание на встрече уделялось развитию отношений между странами в сферах торговли, экономики и инвестиций, что, по его словам, «особенно актуально в сегодняшней сложной геополитической и геоэкономической ситуации».

«Мы также достигли договорённостей с компаниями Boehringer Ingelheim, Total Energies, Alstom. Эти договорённости будут полезны для обеих стран», — сообщил глава Казахстана.

На переговорах президенты также обсудили вопросы перехода к «зелёной» экономике и изменения климата. Токаев, в частности, заявил о готовности Казахстана к совместной работе в рамках французской инициативы One Planet Summit.

Кроме того, стороны договорились о проектах в сфере образования и науки, в частности, об открытии французских школ в Казахстане, отмечается в сообщении.

«Роль и географическое положение вашей страны, её размеры очень важны, поэтому мы обсудили наше экономическое сотрудничество… Это длительное партнёрство французских предприятий в сферах торговли и энергетики… Мы хотели бы укрепить присутствие наших предприятий и в других областях. У нас есть системообразующие направления сотрудничества. Я уже назвал сферу энергетики, кроме того, это аэрокосмическая промышленность», — сказал Макрон.

В числе подписанных странами документов также соглашения:

об учреждении группы Французского агентства;

о производстве и поставках вакцины против ящура;

о строительстве ветроэлектростанций мощностью 1 ГВт;

о производстве и сервисном обслуживании железнодорожных локомотивов.

В этот же день в Астане прошёл казахско-французский бизнес-форум, в котором приняли участие лидеры Казахстана и Франции. Во время своего выступления Токаев, в частности, заявил, что Казахстан готов увеличить объёмы экспорта нефти во Францию и видит большой потенциал в поставках урана.

Ещё одним приоритетным направлением сотрудничества между странами Токаев назвал агропродовольственный сектор. Он отметил, что в условиях глобального дефицита продовольствия Казахстан стремится удвоить экспорт агропродукции. Казахская сторона также готова поддержать совместные проекты в области животноводства и растениеводства, отметил он.

После Казахстана президент Франции отправится с официальным визитом в Узбекистан. Переговоры с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым пройдут в Самарканде.