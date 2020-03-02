Ущерб от деятельности компании Avto 60 oy оценивается в 57,4 млрд сумов (около 6 млн долларов), сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Следственного департамента при МВД Узбекистана.

12 октября 2019 года было возбуждено уголовное дело в отношении учредителя ООО Avto oltmish oy Жамшида Баходирова и других должностных лиц по части 1 статьи 188−1 (незаконная деятельность по привлечению денежных средств и (или) иного имущества) Уголовного кодекса.

Поводом для возбуждения дела послужило обращение UzAuto Motors о подозрительной деятельности компании, которая предлагала покупку автомобилей в рассрочку без процентов сроком на 5 лет (60 месяцев) и обещала доставить машину в течение 135 дней.

Следствие установило, что Avto oltmish oy распространяло флаеры с рекламой о беспроцентной рассрочке на покупку автомобиля. В зависимости от марки автомобилей компания получила от граждан от 2 до 10 млн сумов на оформление договора. Предприниматели не выполнили обязательства перед выплатившими, растратив поступившие средства на рекламу.

Всего от 18818 граждан на счет ООО было зачислено 57,412 млрд сумов (около 6 млн долларов). Из этой суммы компания перечислила 24,6 млрд сумов на счет Qibray avto moto servis для приобретения 130 автомобилей. В итоге 96 гражданам были доставлены машины, а остальные не получили их из-за нехватки средств на счету компании.

Сумма возмещенного материального ущерба в настоящее время составляет 34,148 млрд сумов, включая 26 млрд сумов в виде наличных средств и 8,148 млрд сумов — арестованного имущества. Кроме того, принимаются меры по аресту 28 автомобилей на 2,1 млрд сумов.

«Жамшид Баходиров и его подельники в ходе преступной деятельности учредили другие ООО — Catalea Media, Karat insurance и J. Baxodirov, созданные с уставными фондами сформированных на средствах потерпевших граждан, в связи с чем в отношении них также возбуждены уголовные дела, которые объединены в одно производство», — сообщили в Следственном департаменте.

Обвиняемые по уголовному делу находятся под стражей, в отношении одного из них избрана мера пресечения в виде залога. По итогам ревизии документов в рамках уголовного дела будет дана правовая оценка действиям остальных лиц, менеджеров и кассиров областных филиалов ООО.

По данному делу сформирована следственная группа, состоящая из сотрудников Следственного департамента и нижестоящих подразделений, и ведется предварительное следствие по всей республике. Вопрос возмещения ущерба потерпевшим будет решаться в суде.

Ранее сообщалось о возбуждении Следственным департаментом уголовного дела в отношении должностных лиц компании AvtoRental, предлагавшей покупку автомобилей в рассрочку на 40 месяцев без процентов. Ущерб составил около 2,5 млрд сумов, пострадали почти 700 человек.