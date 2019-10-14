Следственный департамент при Министерстве внутренних дел Узбекистана возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц компании Avto oltmish oy (Avto 60 oy), занимающейся предоставлением автомобилей в рассрочку, сообщила пресс-служба МВД.

Дело открыто по обращению UzAuto Motors по части 1 статьи 188−1 (незаконная деятельность по привлечению денежных средств и (или) иного имущества) Уголовного кодекса.

Во время предварительного расследования планируется проведение ревизии финансово-хозяйственной деятельности компании. В головном офисе Avto oltmish oy и ее региональных филиалах проводятся обыски «в целях обнаружения и изъятия всех бухгалтерских документов».

В МВД отметили, что приходные и расходные операции будут взяты под контроль, при этом финансово-хозяйственная деятельность компании приостановлена не будет.

«По результатам ревизии будет дана правовая оценка деятельности должностных лиц данного общества и других, а также принято заключительное решение по уголовному делу», — отмечается в сообщении.

Согласно данным Единого государственного реестра субъектов предпринимательства, компания Avto oltmish oy была зарегистрирована в Алмазарском районе Ташкента в мае. Ее уставной фонд составляет 525 млн сумов, вид деятельности — аренда и лизинг легковых автомобилей и легких моторных транспортных средств.