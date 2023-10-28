Прямое авиасообщение планируется запустить из Грузии в Самарканд, сообщила пресс-служба Министерства транспорта Узбекистана.

Глава Минтранса Илхом Махкамов обсудил с заместителем премьер-министра Грузии — министром экономики и устойчивого развития Леваном Давиташвили развитие транспортно-логистических связей между двумя странами.

Стороны, в частности, обменялись мнениями по увеличению количества регулярных авиарейсов между Узбекистаном и Грузией и налаживанию рейсов по новым направлениям.

Илхом Махкамов поддержал предложение грузинской стороны об организации авиасообщения из Грузии в Самарканд.

Леван Давиташвили выразил готовность помочь предпринимателям из Узбекистана в строительстве портов и терминалов на Черноморском побережье Грузии.

Стороны также договорились об увеличении количества обмена бланками разрешений при международных перевозках.

В 2022 году объём экспортно-импортных перевозок Узбекистана через грузинские порты Поти и Батуми составил 864 тысяч тонн. Этот показатель на 72% больше, чем в 2021 году (503 тысячи тонн).

Узбекистан планирует строительство и долгосрочную аренду морских терминалов, а также складов в морских портах Грузии. Меморандум об этом был подписан в рамках визита правительственной делегации во главе с премьером Абдуллой Ариповым в июле.