Министерство транспорта Узбекистана и Министерство экономики и устойчивого развития Грузии подписали меморандум о взаимопонимании в сфере транспорта, сообщила пресс-служба Минтранса.

Документ был подписан в рамках недавнего официального визита делегации Узбекистана во главе с премьер-министром Абдуллой Ариповым в Тбилиси.

Меморандум предусматривает строительство и долгосрочную аренду морских терминалов, а также складов в морских портах Грузии, сотрудничество в области гражданской авиации, развитие автомобильных перевозок, совместные исследования и применение инноваций в области транспорта и инфраструктуры.

Сообщается, что в 2022 году объём экспортно-импортных перевозок Узбекистана через грузинские порты Поти и Батуми (эти порты делегация Узбекистана посещала 18 июля) составил 864 тысяч тонн. Этот показатель на 72% больше, чем в 2021 году (503 тысячи тонн).

Как мы уже писали, в составе делегации были министр транспорта Илхом Махкамов, министр строительства и ЖКХ Батыр Закиров, глава ассоциации «Узэлтехсаноат» Мирзиёд Юнусов, руководитель «Узкимёсаноат» Тимур Мухамеджанов, председатель нефтесервисной компании Eriell Group, акционер Enter Engineering (один из крупнейших EPC-подрядчиков в стране), Ferkensco (инвесткомпания, управляющая строительством агрохимических предприятий), авиакомпании Air Samarkand и других предприятий Бахтиёр Фазылов и другие.