Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов 17−18 июля посетил Тбилиси с официальным визитом. Его принял премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, сообщила пресс-служба грузинского правительства.

Официальная церемония приёма состоялась в администрации грузинского правительства. После неё стороны провели встречи очно и в расширенном формате.

В состав узбекской делегации вошли министр транспорта Илхом Махкамов, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Батыр Закиров, председатель правления ассоциации «Узэлтехсаноат» Мирзиёд Юнусов, председатель «Узкимёсаноат» Тимур Мухамеджанов, посол Узбекистана в Азербайджане Бахром Ашрафханов, председатель нефтесервисной компании Eriell Group, акционер Enter Engineering (один из крупнейших EPC-подрядчиков в Узбекистане), Ferkensco (инвестиционная компания, управляющая строительством агрохимических предприятий), авиакомпании Air Samarkand и ряда других предприятий Бахтиёр Фазылов.

Гарибашвили подтвердил Абдулле Арипову, что высоко ценит «братские и дружеские отношения между нашими странами, которые постоянно развиваются, и сегодняшний визит премьер-министра Узбекистана тому подтверждение».





Он также поздравил президента Шавката Мирзиёева с победой на выборах и пожелал успехов Узбекистану и узбекскому народу.

Абдулла Арипов поблагодарил Гарибашвили за тёплый приём и отметил, что сегодняшняя встреча «логически продолжает диалог между странами», начатый год назад в ходе официального визита Ираклия Гарибашвили в Узбекистан.

Ираклий Гарибашвили подчеркнул, что в 2021—2022 годах наблюдается значительный рост двустороннего товарооборота, страна рассматривает Узбекистан как важного партнёра, заинтересована в сотрудничестве по привлечению инвестиций и приветствует узбекских инвесторов в Грузии.

Стороны также обсудили транзитный потенциал Грузии и важность развития Срединного (Транскаспийского) коридора. По словам Гарибашвили, Грузия готова к сотрудничеству с Узбекистаном в плане обмена опытом в реализации реформ.

Узбекская сторона выразила готовность поставлять в Грузию электротехническую продукцию, автомобили, готовые текстильные изделия, сухофрукты и овощи, полимерную и химическую продукцию.





Во время встречи в расширенном составе премьер Грузии поблагодарил своего узбекистанского коллегу за «поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии в международно признанных границах, а также политику непризнания в отношении оккупированных территорий Грузии».

Затем премьер-министры Грузии и Узбекистана подписали План действий на 2023−2024 годы по развитию двустороннего сотрудничества между странами.

Подписано соглашение между Торгово-промышленными палатами страны о создании делового совета Грузия-Узбекистан.





Вечером Ираклий Гарибашвили принял Абдуллу Арипова на официальном ужине вместе с делегацией. В неформальной обстановке премьер-министры обсудили исторические и культурные связи между странами, говорится в сообщении.

Делегация Узбекистана 18 июля ознакомились с деятельностью портов в городах Батуми и Поти.