Спортсмены из Узбекистана завоевали ещё 7 медалей — 3 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые — по итогам четвёртого дня на 4-х Параазиатских играх в китайском Ханчжоу, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.

Лёгкая атлетика

Атлет Бобур Омонов, выступивший в программе толкания ядра среди мужчин категории F41, установил рекорд Параазиатских игр с результатом 13,14 метра и завоевал золотую медаль. Ему же принадлежит рекорд Азии в 14,73 м. Соперники из Китая, занявшие второе и третье места, показали результат 11,36 и 10,61 м.

Нурхон Курбонова в метании копья в категории F54 среди женщин с результатом 18.95 метра также побила рекорд Параазиады и завоевала золотую медаль. Ей же принадлежит рекорд Азии (20,15 м). Напомним, что накануне в программе толкании ядра она заняла второе место.

Представительница делегации Узбекистана Асила Мирзаёрова в беге на 200 м в категории T11 среди женщин финишировала третьей и удостоилась бронзовой медали. Для атлетки это вторая медаль, днём ранее она завоевала «золото» в программе по прыжкам в длину — 5,24 м.





Плавание

В программе по плаванию на спине среди мужчин (категория S13) на 100 метров двое представителей из Узбекистана завоевали медали. Кирилл Паньков завоевал «золото» (1:02.82), а Музаффар Турсунходжаев — «серебро» (1:04.82). Для обоих пловцов это вторые медали на этих соревнованиях: в плавании на 100 м баттерфляем среди мужчин (категория S13) Турсунходжаев завоевал золотую медаль, а Паньков — бронзовую.

Пауэрлифтинг

Кудратой Тошпулатова, которая выступила в соревнованиях по пауэрлифтингу среди женщин в весовой категории до 67 кг, завоевала серебряную медаль с результатом 116 кг.

Велоспорт

На выступлениях велоспортсменов в направлении шоссе на дистанцию 19 км узбекистанец Боймурод Явкочев пересёк финишную черту третьим и завоевал бронзовую медаль.

На момент публикации Узбекистан поднялся с пятого на четвёртое место в общекомандном зачёте 65 медалями (22 золотых, 20 серебряных и 23 бронзовых).



