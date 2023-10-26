На третий день IV Параазиатских игр в китайском Ханчжоу спортсмены из Узбекистана завоевали ещё 17 медалей — 5 золотых, 5 серебряных и 7 бронзовых, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.

Лёгкая атлетика

Первую золотую медаль в этот день завоевал атлет Дониёр Ахмедов. В соревнованиях по прыжкам в длину среди мужчин в категории T13 он показал результат — 6,88 м.

Легкоатлетка Мохигул Хамдамова завоевала вторую медаль на соревнованиях, на этот раз золотую, в программе по метанию диска (категория F57).

Ещё одно «золото» в копилку сборной Узбекистана добавила Асила Мирзаёрова, которая показала лучший результат в программе по прыжкам в длину — 5,24 м.

Четвёртую золотую медаль за день принёс в копилку сборной ещё один атлет Мухаммад Рихсимов. В программе по толканию ядра среди мужчин в категории F63 он показал результат 14,52 м.

Узбекистанец Хусниддин Норбеков завоевал свою пятую медаль на Параазиатских играх. В программе по толканию ядра атлет, показав результат 15,90 м, завоевал «бронзу».

Ещё одну «бронзу» завоевала Ёкутхон Холбекова, занявшая третье место в прыжках в длину в категории Т12 среди женщин.

Велоспорт

Велоспортсмены получили две медали. Голиббек Мирзаёров, принимавший участие в трековом направлении, вторым пересёк финишную черту и завоевал «серебро».

Азимбек Абдуллаев завоевал бронзовую медаль, участвуя в программе преследования на треке (категория С4−5) на дистанции 3000 м.

Тхэквондо

Две медали завоевали представители сборной Узбекистана по тхэквондо. Гулжаной Наимова, выступавшая в весовой категории +65 кг, показала своё превосходство и завоевала золотую медаль.

Тхэквондист Асад Тоштемиров вышел на даян в весовой категории -80 кг и удостоился бронзовой медали.

Асад Анваров также вошёл в число призёров Азиатских игр. Выступая в категории свыше 80 кг, тхэквондист завоевал бронзовую медаль.

Пауэрлифтинг

Две медали завоевали и представители сборной Узбекистана по пауэрлифтингу. Муслиме Нуриддиновой (до 55 кг) удалось поднять 107 кг и завоевать «серебро».

Автором бронзовой награды стал Бекзод Джамилов, который выступил в весовой категории до 72 кг и установил результат 204 кг.

Дзюдо

Две серебряные медали завоевали дзюдоистки из Узбекистана. Автором первой стала Муниса Мадримова, выступавшая в весовой категории до 70 кг (категория J2), вторую выиграла Феруза Эргашева, выступавшая в весовой категории +70 кг (категория J1).

В соревнованиях в категории J2 в весовой категории свыше 90 кг единоборец Аловиддин Джуракулов стал финалистом Азиады, завоевав серебряную медаль.

Плавание

Азизбек Бойназаров завоевал бронзовую медаль в плавании на 100 метров баттерфляем в категории S8. С результатом 1:09:03 он занял третье место.

На момент публикации Узбекистан завоевал 59 медалей (19 золотых, 18 серебряных и 22 бронзовых) и занимает пятое место в общекомандном зачёте.



