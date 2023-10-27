Движение поездов на станциях «Толарик» (10-станция), «Ханабад» (11-станция) и «Курувчилар» (12-станция) надземной кольцевой линии будет приостановлено с 3 по 5 ноября, сообщил Ташкентский метрополитен.

Это связано с тем, что на станциях «Турон» (13-станция) и «Кипчак» (14-станция) Сергелийской линии метро проводится последний этап строительных работ, говорится в сообщении.

В эти дни поезда будут двигаться между станциями «Технопарк» (Дустлик-2) — «Киёт» (9-станция).

Между станциями «Киёт» — «Курувчилар» (Строителей) дополнительно запустят бесплатные автобусы.



