Тошкент метрополитени «Ер усти ҳалқа йўли» йўналишининг «Толариқ» (10-бекат), «Хонобод» (11-бекат) ва «Қурувчилар» (12-бекат) бекатларида поездлар ҳаракатини 3 кунга тўхтатади. Бу ҳақда метрополитеннинг матбуот хизмат хабар берди.
Ҳаракат тўхтатилган вақтда Қурувчилар даҳасидан Сергели мавзесигача бўлган Турон (13-бекат) ва Қипчоқ (14-бекат) метро бекатларидаги қурилиш ишлари тугатилади. Улар мавжуд бекатлар билан техник жиҳатдан ўзаро боғланади.
Бу кунларда «Ер усти ҳалқа йўли» йўналишида поездлар ҳаракати «Технопарк» (Дўстлик-2) — «Қиёт» (9-бекат) бекатлари оралиғида ташкил этилади. «Қиёт» (9-бекат)дан «Қурувчилар» (12-бекат) бекатлари оралиғида қўшимча автобуслар бепул хизмат кўрсатади.