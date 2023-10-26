В Стокгольме к своим обязанностям приступил первый посол Узбекистана в Швеции Нодир Ганиев, сообщает ИА «Дунё». Ранее он был временным поверенным в делах Узбекистана в Швеции.

Дипломатическое представительство Узбекистана в Стокгольме было открыто в 2022 году и стало 36-м посольством страны за рубежом.

Нодиру Ганиеву 52 года. Он окончил Ташкентский государственный университет по специальности филолог-востоковед. В системе Министерства иностранных дел работает с 1994 года, занимал разные должности в центральном аппарате и дипломатических миссиях страны за границей.

До назначения в Швецию занимал должность начальника Управления МИД по сотрудничеству со странами Европы и институтами Евросоюза.