3 августа в Стокгольм прибыл первый дипломат нового посольства Узбекистана в Швеции, сообщает ИА «Дунё». Назначенный на должность советника Нодир Ганиев будет исполнять функции временного поверенного в делах Узбекистана в Швеции.

Он родился в Фергане, ему 50 лет. В 1993 году окончил Ташкентский государственный университет (ныне Национальный университет Узбекистана) по специальности филолог-востоковед. С 1994 года работает в системе Министерства иностранных дел, занимал разные должности в центральном аппарате и дипломатических миссиях Узбекистана за границей.

До выезда в Швецию работал начальником Управления МИД по сотрудничеству со странами Европы и институтами Евросоюза. И. о. начальника назначен Ойбек Шахавдинов.

Владеет английским, арабским, русским и французским языками.

Дипломатическое представительство Узбекистана в Стокгольме станет 36-м посольством Узбекистана за рубежом.

Об открытии посольства в Швеции стало известно весной 2021 года. До этого послом Узбекистана в Швеции был посол страны в Германии.