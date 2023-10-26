Количество беженцев во всём мире превысило 114 миллионов человек. Большинство из них покинули свои дома из‑за войн, преследований, насилий и нарушения прав человека, сообщает Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR).

Основными причинами вынужденных перемещений в первой половине 2023 года стали: война в Украине, конфликты в Судане, Конго и Мьянме, сочетание засухи, наводнений и отсутствия безопасности в Сомали, а также длительный гуманитарный кризис в Афганистане.

По оценке ООН, за первые шесть месяцев 2023 года во всём мире было подано 1,6 млн новых заявлений о предоставлении убежища, что является самым большим числом за всю историю. Более половины всех беженцев никогда не пересекали международную границу.

Авторы исследования отмечают, что три четверти вынужденных переселенцев приняли страны с низким и средним уровнем дохода.

«Сейчас, и совершенно справедливо, в центре внимания всего мира — гуманитарная катастрофа в секторе Газа. Но во всём мире распространяются и обостряются слишком много конфликтов, разрушая жизни невинных людей и вынуждая их покидать свои дома», — сказал глава UNHCR Филиппо Гранди.

Он призвал страны к укреплению сотрудничества, чтобы положить конец конфликтам и позволить беженцами и перемещённым лицам «вернуться домой и начать новую жизнь».