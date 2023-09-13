Инфляционные ожидания населения Узбекистана в августе резко выросли после шестимесячного снижения показателя, сообщил Центральный банк. По итогам минувшего месяца ценовые ожидания населения в среднем составили 14,2% (+1,2% к июлю), а у предпринимателей они выросли до 14,4% (+1,1%).





Ташкент остаётся самым пессимистичным регионом касательно инфляционных ожиданий. Жители столицы ожидают инфляцию на уровне 15,3%, бизнес — 15,5%. Высокие темпы роста цен также ожидают жители и бизнес в Сырдарьинской области — 15,7% и 14,2%, Ташкентской — 14,7% и 14,9%, Андижанской — 14,7% и 14,8. Самые оптимистичные ожидания в Кашкадарье: 13,2% — у населения, 12,1% — у бизнеса.

В августовских опросах усилился фактор роста курса валюты в опасениях бизнеса — сразу на 11 п. п., до 71%. Валютные колебания также являются главным опасением у населения — их отметили 70% респондентов (+11 п. п.). Отметим, что с начала июля официальный курс доллара к суму обновляет исторические максимумы, а в начале августа девальвировал сразу на 400 сумов.

Население ожидает, что на рост цен в следующие 12 месяцев также повлияет подорожание топлива и энергии — так думают 43% респондентов (в июле — 36%), повышение зарплат и пособий — 36% (32%). Фактор наличия монополий на рынке также немного усилился — 33% (31%).

Бизнес тоже считает, что на инфляцию повлияет подорожание топлива и энергии — 38% (37%).

Около 30% респондентов ожидают инфляцию в пределах официально прогнозируемого уровня к концу года (9−12%), их доля по сравнению с предыдущим месяцем выросла на 3 п. п. При этом наблюдается рост доли респондентов (14%), прогнозирующих инфляцию в пределах 13−16%, 17−20%, 21−25% и 31−50%.





Справка: Инфляционные ожидания — предположения населения относительно роста цен в ближайшие месяцы и годы. Эти ожидания влияют на потребительское поведение людей. Желая поскорее приобрести то, что может подорожать, люди перестают откладывать покупки, совершают больше трат, меньше сберегают и чаще берут кредиты. В результате ожидаемая инфляция влияет на реальную. Под действием повышенного спроса цены начинают расти быстрее.

Долгосрочные инфляционные ожидания могут не расти, если люди считают всплеск инфляции временным, — подобная заякоренность инфляционных ожиданий основывается на доверии к политике ЦБ: когда бизнес и население считают, что денежно-кредитная политика вернёт инфляцию к цели, они меньше беспокоятся о росте цен в будущем.