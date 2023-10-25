41 штат США и округ Колумбия подали иски к корпорации Meta, владеющей Facebook и Instagram, за сознательное использование функций, чтобы как можно сильнее завлечь подростковую аудиторию и детей, пишет New York Times.

Колорадо и Калифорния возглавили совместный иск от 33 штатов в окружной суд США по Северному округу Калифорнии. Власти округа Колумбия и ещё восемь штатов подали отдельные иски, которые содержат преимущественно те же тезисы и обвинения, уточняет издание.

В своих исковых заявлениях штаты обвинили Meta в «разработке психологически манипулирующих функций продукта, чтобы побудить молодых пользователей к компульсивному и длительному использованию». Компания, как говорится в исках, умышленно затягивает в «кроличьи норы» токсичного и вредного контента, внедрив в Facebook и Instagram функцию «бесконечной прокрутки» и постоянные уведомления, которые заставляют подростков возвращаться в соцсети.

Кроме того, корпорация обвиняется в том, что она нарушает закон США о защите персональных данных детей в интернете, собирая данные о них без разрешения от родителей, отмечает газета.

«Meta применяла мощные и беспрецедентные технологии, чтобы увлечь и в конечном итоге заманить в ловушку молодёжь и подростков», — говорится в 233-страничной жалобе штатов. — А её мотив — материальная выгода".

В исках также утверждается, что компания продолжает рекламировать свои соцсети детям младше 13 лет, что запрещено как собственными правилами Meta, так и федеральным законом США, уточняет Wall Street Journal (WSJ).

Заявители также напомнили о внутреннем расследовании Meta, из которого следует, что компания знала о том, какое влияние Instagram оказывает на подростков: вызывает привыкание и может привести к проблемам с восприятием собственной внешности у девочек.

WSJ со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, пишет, что Meta пыталась урегулировать спор, но переговоры закончились неудачей.

«Мы разочарованы тем, что вместо продуктивной работы с компаниями всей отрасли над созданием чётких, соответствующих возрасту стандартов для многих приложений, которые используют подростки, генеральные прокуроры выбрали этот путь», — говорится в заявлении Meta.