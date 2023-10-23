Центральный банк Узбекистана опубликовал для общественного обсуждения законопроект о повышении лимита по микрозаймам.

Регулятор предлагает увеличить максимальную сумму микрозайма с 50 до 100 млн сумов для физических лиц. В последний раз сумма повышалась в 2019 году — до этого микрозаймы выделялись в размере 100 МРЗП (по нынешней ставке это 33 млн сумов).

По данным Центробанка, сегодня растущий спрос населения на микрофинансовые услуги показывает необходимость облегчения условий для удовлетворения его потребностей в этих услугах.

В результате увеличения лимита до 100 млн сумов активная часть населения может стать самозанятым, воспользовавшись услугами микрофинансирования, или стать предпринимателем, начав предпринимательскую деятельность, ожидают в ЦБ.

В пояснительной записке к законопроекту приведён опыт зарубежных стран. В России максимальная сумма микрозайма составляет 500 тысяч рублей (61 млн сумов) для физических лиц и 5 млн рублей (610 млн сумов) для юридических лиц. В Казахстане ломбарды по залог предоставляют физлицам микрокредиты в размере, не превышающем 8000-кратного размера месячного расчётного показателя на одного заёмщика (717 млн сумов), микрофинансовые организции — 20000-кратном размере (1,79 млрд сумов) для физических и юридических лиц.

В Беларуси размер суммы для микрофинансовых организаций составляет 15 тысяч базовых величин (2,65 млрд сумов), в Грузии — 50 тысяч лари (230 млн сумов), Румынии — 25 тысяч евро (330 млн сумов).

Сегодня в Узбекистане действуют 169 небанковских кредитных организаций, включая 85 микрофинансовых организаций и 84 ломбардов. За шесть месяцев этого года они оказали услуги на 3,35 трлн сумов (микрокредитные организации — 2,56 трлн сумов, ломбарды — 794 млрд сумов), что на 58%, или на 1,22 трлн сумов больше аналогичного периода прошлого года. Тогда как банки за этот период выделили микрокредиты на 12,9 трлн сумов.

Примечательно, что документ разработан в рамках исполнения 4-го пункта постановления Кабинета министров от 4 августа 2023 года (№336), однако он скрыт от общественности, то есть принят в форме ДСП (документ для служебного пользования).

Финансист Отабек Бакиров отметил, что в проекте представлены ссылки на опыт других стран, однако доходы населения в Казахстане, Грузии и Румынии в 3−8 раза выше, чем в Узбекистане.

«Почему мы должны принимать лимиты стран, которые в несколько раз богаче, чем Узбекистан? Почему, в примерах не были приведены реалии бедного Кыргызстана, Бангладеша или Молдовы?» — спросил он.

По его словам, в проекте отсутствуют аналитические данные о процентах и динамике проблемных микрозаймов (NPL), поскольку это должно быть важным фактором для увеличения лимита.

«С 2018 года, когда микрозаймы были выведены на рынок как банковский продукт, средняя зарплата официально выросла в 2,7 раза. В 2018 году наибольшая сумма микрозаймов составляла 22,3 млн сумов. Если проект будет одобрен, максимальная сумма микрокредита увеличится в 4,5 раза по сравнению с 2018 годом. Иными словами, в 2018 году наибольшую сумму микрозаймов можно было закрыть с 13 среднемесячными зарплатами, а теперь надо будет закрывать с 23 среднемесячными зарплатами. Представляете, как повышается уровень риска?» — отметил Бакиров.

Он указал, что микрозаймы в основном покрываются новой задолженностью за счёт банковских и небанковских продуктов.