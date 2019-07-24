Президент Шавкат Мирзиёев 23 июля подписал постановление «О мерах по повышению доступности микрофинансовых услуг».

Документом с 1 августа вводится новый порядок, согласно которому:

максимальная сумма микрозайма увеличивается до 50 млн сумов , микрокредита — до 300 млн сумов и микролизинга — до 600 млн сумов;

микрокредита — и микролизинга — срок рассмотрения заявления на выдачу лицензии на право осуществления деятельности микрокредитных организаций и ломбардов сокращается с 30 дней до 15 рабочих дней;

микрокредитные организации самостоятельно определяют процентное соотношение всех доверительных (бланковых) кредитов к их сформированному уставному фонду;

к их сформированному уставному фонду; микрокредитным организациям, созданным в форме акционерного общества, предоставляется право выпуска корпоративных облигаций и размещения их исключительно среди юридических лиц;

и размещения их исключительно среди юридических лиц; иностранным микрокредитным организациям разрешается участвовать в уставном фонде действующих микрокредитных организаций в Узбекистане.

С этой же даты микрокредитным организациям разрешается:

выступать в качестве агентов банков, страховых компаний, других финансовых организаций с условием оказания агентских услуг только в безналичной форме и раскрытия информации о наличии агентского соглашения, а также выполнения норм законодательства по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

с условием оказания агентских услуг только в безналичной форме и раскрытия информации о наличии агентского соглашения, а также выполнения норм законодательства по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения; привлекать кредиты (займы) и выпускать корпоративные облигации в объемах, обеспечивающих соблюдение норм, установленных в рамках макропруденциального надзора;

по решению высших органов управления микрокредитных организаций открывать центры розничных услуг, в том числе микрофинансовых услуг, оказываемых в безналичной форме, с уведомлением Центрального банка в десятидневный срок со дня их открытия.

Банки и иные кредитные организации смогут предоставлять физическим лицам онлайн-кредиты (микрозаймы) при условии обеспечения банками и иными кредитными организациями дистанционной идентификации потенциального заемщика, проведения безопасного обмена данных и оценки кредитоспособности заемщика на основе скоринговой модели.

Постановлением запрещается:

выдача кредитов (займов) физическим лицам и учет их обязательств по кредитам (займам) в иностранной валюте;

физическим лицам и учет их обязательств по кредитам (займам) принятие небанковскими кредитными организациями от физических лиц в залог жилого недвижимого имущества в обеспечение краткосрочных микрофинансовых услуг;

в обеспечение краткосрочных микрофинансовых услуг; оказание новой микрофинансовой услуги физическому лицу при наличии непогашенной просроченной задолженности по ранее полученным кредитам (займам).

Документом предусмотрена разработка проекта закона «О небанковских кредитных организациях». В нем будут определены допустимые виды финансовых операций, проводимые небанковскими кредитными организациями, порядок надзора и регулирования их деятельности.