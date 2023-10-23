Президент Шавкат Мирзиёев 19 октября утвердил Рамочное соглашение между правительствами Узбекистана и Южной Кореи о сотрудничестве в области изменения климата.

Документ был подписан в Ташкенте 1 июня текущего года. Компетентным органом, ответственным за реализацию договора, с узбекистанской стороны является Министерство экономики и финансов.

Цель соглашения — сокращение выбросов парниковых газов и наращивание потенциала в сфере адаптации к негативному влиянию изменения климата и обеспечение перехода за счёт этого к низкоуглеродной и устойчивой к изменению климата экономике.

Для координации мероприятий по реализации документа предусмотрена организация Совместного комитета по сотрудничеству в области изменения климата.