Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании в пятницу вновь обвинил чиновников и депутатов в безразличии к ситуации с безопасностью дорожного движения. Выдержку из выступления главы государства опубликовала его пресс-служба.

«Умирают молодые, 4000, 4200 человек умирает в авариях. Просто так. А ты, будучи министром транспорта, разве не можешь не быть безразличным, ты ответственен за исполнение постановлений президента, установку светофоров, куда нужно? Почему люди должны умирать из-за того, что перекрёстки не приведены в порядок?» — обратился президент к министру транспорта Илхому Махкамову.

«Почему только президент должен переживать, всех «зажигать»? Почему вы (депутаты) сами не «горите»? Столько людей умирает. Невозможно читать социальные сети — бесконечно пишут о гибели людей. Социальные сети — это «глас народа», — заявил Шавкат Мирзиёев.

В качестве примера он привёл Пекин и Москву, где практически нет пробок, и подчеркнул, что Узбекистан тоже должен к этому стремиться.

Президент поручил министру транспорта и другим ответственным лицам принять меры для развития общественного транспорта, установке светофоров и нанесении разметки, сокращению заторов и приведению в порядок улиц в столице и регионах.

Он поручил, чтобы 2024 год стал годом серьёзных изменений в этой сфере.

В феврале 2022 года президент обвинил ответственных лиц в том, что, несмотря на ужасающую статистику дорожно-транспортных происшествий, они продолжают молчать.

В сложившейся «чрезвычайной ситуации не слышно голоса» ни Олий Мажлиса, ни депутатов местных кенгашей: «Ни Сенат, ни Законодательная палата, ни кенгаши ни разу не обсуждали вопрос безопасности дорожного движения. Почему не заслушивались отчёты хокимов, внутренних дел, „ГАИ“, руководителей сферы транспорта и не рассматривалась их ответственность? По этой причине я был вынужден лично заняться этим важным вопросом», — заявил тогда Шавкат Мирзиёев.

В июле текущего года президент объявил выговор главе СБДД Олиму Саидову и увольнение глав УБДД трёх областей. Он заявил, что хокимияты и «Узавтодор» заняты только укладкой асфальта, игнорируя вопросы безопасности движения.