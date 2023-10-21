Должностные лица Центра экспертизы и стандартизации лекарственных средств требовали взятку за повторную регистрацию лекарств ещё одной компании из Индии. Об этом 20 октября сообщил один из свидетелей на судебном заседании по делу о сиропе «Док-1 Макс», после приёма которого (и аналогичных сиропов) скончались минимум 65 детей в Узбекистане, пишет «Дарё».

По словам свидетеля, этот вопрос обсуждался с бывшим заместителем начальника Государственного центра экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники при Агентстве по развитию фармотрасли Н. М.

В частности, за повторную регистрацию 11 препаратов у индийского производителя потребовали 88 тысяч долларов, из этой суммы 50 тысяч были переданы заранее через помощника замглавы центра, утверждает свидетель.

Однако из-за начавшегося массового отравления и смерти детей после приёма «Док-1 Макс» перерегистрацию приостановили, а деньги вернули, сказал он.

Кроме того, по его словам, производитель заплатил государству от 15 до 165 млн сумов за повторную регистрацию лекарств.

На следующем судебном заседании 20 октября один из свидетелей сообщил, что ещё один чиновник потребовал, помимо оплаты госпошлины, 45 тысяч долларов за регистрацию и признание трёх лекарств, произведённых в Индии.

Допрошенный указал, что передал деньги начальнику регистрационного отдела Центра экспертизы и стандартизации лекарств Ш. Ш. двумя частями, поделив сумму на 20 тысяч и 25 тысяч долларов. За это ему предоставили сертификаты на лекарства, однако из-за недостатков в документах лекарства в Узбекистан не удалось завезти. Обвиняемый Ш. Ш. заявил, что свидетель солгал и оклеветал его, он отрицает получение денег.

На предыдущем заседании сообщалось, что в составе сиропа «Док-1 Макс» с медовым вкусом, который завезли в Узбекистан в 2021 году, также содержался токсичный этиленгликоль.