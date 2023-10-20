В Ташкенте 18−19 октября прошёл региональный форум EducationUSA, официального ресурса правительства США для студентов, заинтересованных в обучении в этой стране. В рамках форума была организована образовательная ярмарка с участием представителей более 50 университетов США, передаёт корреспондент «Газеты.uz», принявший участие в мероприятии.

EducationUSA — это сеть Государственного департамента США, объединяющая более 430 международных консультационных центров для студентов в более чем 175 странах и территориях. Сеть продвигает высшее образование в США среди студентов по всему миру, предоставляя информацию о возможностях обучения в американских вузах.

Региональный форум Южной и Центральной Азии EducationUSA проводится в Центральной Азии впервые. Мероприятие организовано в сотрудничестве с Министерством высшего образования, науки и инноваций Узбекистана.

18 октября состоялась церемония открытия регионального форума.





В нем консультанты из Бангладеш, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Непала, Пакистана, Шри-Ланки, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана совместно с представителями вузов США обсудили стратегии привлечения студентов к обучению, изучаемые предметы, инклюзивное высшее образование и многое другое.





На церемонии выступил посол США в Узбекистане Джонатан Хеник.

«Соединённые Штаты поддерживают усилия [по привлечению иностранных студентов], увеличивая финансирование изучения английского языка, подготовки учителей и высококачественных учебников. Мы также предоставили преподавателей американского английского в университеты и школы по всему Узбекистану», — сказал посол.





В рамках форума 19 октября прошла ярмарка высшего образования в США. На мероприятие приехали представители университетов Небраски, Невады, Дрейка, Темпла, Кентукки, Колорадо, Алабамы, Калифорнии, Сиэтла, Висконсина, Вайоминга, Вашингтона, Мичигана, Индианы, Йельского университета и других.

На мероприятие зарегистрировались 3000 молодых людей, а посетили её 1194 человека.

«Был рад посетить ярмарку EducationUSA в Ташкенте, участие в которой приняли более 50 университетов США. Cудя по очереди на входе, узбекские студенты проявляют огромный интерес к обучению в США!» — написал посол в X (ранее Twitter).

Ко входу на ярмарку действительно образовалась большая очередь, которую видно на фотографиях. Молодые люди стояли в ней больше часа.

В ходе трёхчасовой встречи молодые люди ознакомились с процессом поступления в университеты США, а также с информацией о доступных ресурсах для узбекских студентов.

После форума представители 10 университетов США посетят консультационные центры EducationUSA в Намангане и Карши и встретятся со студентами, интересующимися возможностями высшего образования в США.

Фото





Представители посольства беседуют с молодыми людьми о получении студенческой визы для обучения в США.



