Президент США Джо Байден 20 октября выступил с телеобращением к нации, которое было посвящено нападению ХАМАС на Израиль и войне России против Украины. Текст обращения опубликован на сайте Белого дома.

По словам Байдена, ХАМАС и президент России Владимир Путин представляют собой разного роды угрозы, но их объединяет стремление «полностью уничтожить соседнюю демократию».

«Цель существования ХАМАС — разрушение государства Израиль и убийство еврейского народа. Тем временем Путин отрицает, что Украина имеет или когда-либо имела настоящую государственность. Он утверждает, что Советский Союз создал Украину. И всего две недели назад он заявил миру, что если Соединённые Штаты и наши союзники уйдут, то Украине останется, цитирую, неделя на существование», — сказал Байден.

Он отметил, что хотя конфликты могут казаться американцам далёкими, обеспечение успеха Израиля и Украины является «жизненно важным» для национальной безопасности Америки.

«История научила нас, что когда террористы не платят цену за свой террор, когда диктаторы не платят цену за свою агрессию, они вызывают ещё больший хаос, смерть и разрушения. Они продолжают, а цена и угрозы для Америки и мира повышаются», — заявил президент.

Байден пояснил, что союзники и противники наблюдают за реакцией США, и если Америка позволит Путину лишить Украину независимости, то и «потенциальные агрессоры во всем мире обретут смелость попытаться сделать то же самое». Таким образом, считает американский президент, конфликты могут распространиться по всему миру, например, в Тихоокеанском регионе и особенно — на Ближнем Востоке.

По этой причине, заявил Байден, он собирается направить в Конгресс срочный запрос о выделении финансирования для помощи Украине, Израилю и другим союзникам США.

Ранее NBC News сообщал, что президент запросит в общей сложности 100 млрд долларов, из которых 60 млрд долларов будут направлены Украине, 10 млрд долларов — Израилю, а остальные средства пойдут на помощь Тайваню и обеспечение безопасности вдоль границы США с Мексикой.

«Это мудрое вложение средств, дивиденды с которого в виде безопасности Америка будет получать поколениями», — сказал Байден.

«Мы не можем и не позволим победить террористам, таким как ХАМАС, и тиранам, таким как Путин. Я отказываюсь позволить этому случиться», — подчеркнул президент.

Он также предостерёг Израиль от повторения ошибок, которые, по мнению американского лидера, США допустили после 11 сентября 2001 года.

«Я предупредил правительство Израиля, чтобы оно не было ослеплено гневом. И здесь, в Америке, давайте не забывать, кто мы такие. Мы отвергаем любые формы, любые проявления ненависти, будь то в отношении мусульман, евреев или кого бы то ни было».