Улица Бабура в Ташкенте в связи с ремонтными работами будет частично перекрыта на отрезке от международного аэропорта до пересечения с улицей Нукусской с 10:00 часов 20 октября по 25 октября. Об этом сообщил хокимият столицы.

Для проезда транспорта будет закрыта одна половина улицы. Движение в обе стороны будет осуществляться по второй половине. Водителям рекомендовано использовать объездные пути.

Напомним, что с 1 октября по путепроводу перед международным аэропортом запрещено движение автобусов и грузовых автомобилей.

С 6:00 часов 20 октября до 6:00 часов 22 октября также будет закрыта половина улицы Батыра Закирова между проспектами Алишера Навои и Ислама Каримова.

Карта: Хокимият Ташкента.