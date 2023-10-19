Правительство Узбекистана 14 октября утвердило постановление об оказании государственной социальной помощи и услуг, сообщила пресс-служба Министерства юстиции.

Согласно документу, одинокие лица, нуждающиеся в постороннем уходе, а также одинокие пожилые лица и лица с ограниченными возможностями не реже одного раза в год будут проходить углублённое медицинское обследование по графику, утверждённому центрами социального обслуживания «Инсон».

Социальным работникам предоставлены полномочия принимать заявления о назначении пенсий и материальной помощи детям из малообеспеченных семей.

До 1 января 2024 года будет запущен номер «телефона доверия», предназначенный для оперативного рассмотрения обращений социально уязвимых слоёв населения.

С 1 января 2024 года случаи, когда необходим уход за лицом с инвалидностью I группы или за ребёнком с инвалидностью в возрасте до 18 лет, а также пожилыми людьми в возрасте 80 лет и старше, нуждающимися в постороннем уходе по заключению лечебного учреждения, будут изучаться социальными работниками не реже одного раза в год через информационную систему «Единая национальная социальная защита».

С 1 июля 2024 года будет запущены единая система учёта материальной помощи и других социальных услуг. Социальные выплаты для каждого гражданина (семьи), его льготы, включая субсидии, услуги и содействие, будут регистрироваться в информационное системе «Социальная защита» в разрезе каждого гражданина.

С 1 ноября в районных (городских) центрах социального обслуживания «Инсон» будет внедрена система оказания психологической помощи лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

До 1 декабря будет обеспечиваться интеграция сведений о видах и условиях труда, возможных для людей с инвалидностью, в зависимости от состояния его здоровья по результатам медико-социальной экспертизы.