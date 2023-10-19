Власти Казахстана ограничили экспорт 106 видов товаров в Россию, которые могут быть использованы в военных целях. Об этом журналистам рассказал вице-министр торговли Кайрат Торебаев, сообщает агентство «КазТАГ».
«Мы экспортируем все товары, кроме тех, что относятся к войне — на них наложены ограничения. Это 106 наименований товаров — их экспорт мы полностью запретили», — сказал Торебаев.
Под ограничения попал экспорт дронов и запчастей для них, специальной электроники и чипов.
Вице-министр пояснил, что все эти товары не производятся в стране и до вторжения России в Украину реэкспортировались через Казахстан. «Импорт в Казахстан осуществляется, но экспорт — нет. Они [производятся] не только на Западе, но в и других странах», — отметил Торебаев.
- Казахстан запретил поставку в Россию товаров военного назначения в прошлом году, чтобы не попасть под вторичные санкции западных стран. Власти страны также ввели специальную сертификацию для экспорта товаров двойного назначения — для вывоза такой продукции нужна специальная лицензия.
- В мае Министерство финансов Казахстана пообещало усилить контроль за экспортом санкционных товаров в Россию после выхода расследования, в котором говорилось, что через местные компании в РФ завозят беспилотники и микрочипы. Продукция затем использовалась российской армией и оборонными предприятиями.
- Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем в сентябре заявил, что страна «однозначно» будет следовать санкционному режиму в отношении России. При этом он добавил, что казахская сторона поддерживает «регулярные, дружеские контакты» с российскими властями.