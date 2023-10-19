Власти Казахстана ограничили экспорт 106 видов товаров в Россию, которые могут быть использованы в военных целях. Об этом журналистам рассказал вице-министр торговли Кайрат Торебаев, сообщает агентство «КазТАГ».

«Мы экспортируем все товары, кроме тех, что относятся к войне — на них наложены ограничения. Это 106 наименований товаров — их экспорт мы полностью запретили», — сказал Торебаев.

Под ограничения попал экспорт дронов и запчастей для них, специальной электроники и чипов.

Вице-министр пояснил, что все эти товары не производятся в стране и до вторжения России в Украину реэкспортировались через Казахстан. «Импорт в Казахстан осуществляется, но экспорт — нет. Они [производятся] не только на Западе, но в и других странах», — отметил Торебаев.