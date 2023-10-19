Президент США Джо Байден распорядился выделить 100 млн долларов на гуманитарную помощь мирным жителям сектора Газа и Западного берега реки Иордан, сообщает Politico.

«Эти деньги пойдут на поддержку более одного миллиона палестинцев, покинувших свои дома в результате конфликта, а также на чрезвычайные нужды в секторе Газа», — заявил президент США ходе своего выступления в Тель-Авиве 18 октября.

Байден предостерёг группировку ХАМАС, контролирующую сектор Газа, от попыток перенаправить помощь.

«Если ХАМАС перенаправит или украдёт помощь, они ещё раз продемонстрируют, что их не заботит благополучие палестинского народа», — сказал он. — Это лишит международное сообщество возможности предоставлять помощь".

В Белом доме уточнили, что финансирование направят на поддержку людей чистой водой, едой, гигиеническими и медицинскими принадлежностями. Гуманитарная помощь будет распределена через агентства ООН и международные неправительственные организации.

Байден также объявил, что согласовал с президентом Египта Абдул Фаттахом ас-Сиси пропуск грузовиков с гуманитарной помощью через пограничный переход Рафах на границе с сектором Газа.

«Если ХАМАС конфискует их или не пропустит — тогда все прекратится», — сказал президент США. Для начала, по его словам, будут пропущены 20 грузовиков.

В ночь на 19 октября власти Египта подтвердили открытие «устойчивого» канала доставки помощи в Газу через Рафах.

«Русская служба Би-би-си» отмечает, что, по данным Красного Полумесяца в Северном Синае, на египетской стороне у пункта Рафаха сейчас ожидают разрешения на въезд более 200 грузовиков с гуманитарной помощью.

Для справки: Рафах — единственный на сегодня пограничный пункт для вывода людей из сектора Газа в направлении Синайского полуострова и ввоза туда гуманитарной помощи.