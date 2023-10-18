Министерство иностранных дел Узбекистана опубликовало заявление в связи с авиаударом по англиканской епископальной больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа.

«С чувством глубокой скорби восприняли известие о большом количестве жертв в результате авиаудара», — говорится в сообщении.

«Решительно осуждаем этот зловещий акт насилия и рассматриваем его как грубейшее нарушение международного гуманитарного права», — заявили в МИДе.

«Выражая искренние соболезнования родным и близким погибших, призываем стороны конфликта немедленно приостановить военные действия и установить режим прекращения огня», — отмечается в заявлении.

Больница попала под удар вечером во вторник. Власти Палестины заявили о гибели не менее 500 человек, включая детей, и обвинили в атаке Израиль. Израиль, в свою очередь, заявил, что в больницу попала ракета «Исламского джихада» (группировка это отрицает).

Атака на больницу произошла перед визитом в среду в Израиль президента США Джо Байдена. Он заявил, что его администрация разбирается в ситуации.

ООН сообщает, что больница была одной из 20 на севере сектора Газа, получивших приказ об эвакуации от израильских военных. Однако приказ было невозможно выполнить, учитывая текущую нестабильную ситуацию, критическое состояние многих пациентов, а также нехватку машин скорой помощи, персонала, больничных коек и альтернативных укрытий для перемещённых лиц.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил удар по больнице. Он подчеркнул, что больницы, клиники, медицинский персонал и помещения ООН недвусмысленно защищены международным правом.

Всемирная организация здравоохранения также решительно осудила удар. Медучреждение продолжало функционировать, в нём укрывались пациенты, медицинские работники, а также вынужденные переселенцы.

«ВОЗ призывает к немедленной активной защите гражданского населения и системы здравоохранения. Приказ об эвакуации должен быть отменён. Необходимо соблюдать международное гуманитарное право, а это означает, что система здравоохранение должна активно защищаться и ни при каких условиях не должна становиться объектом нападения», — говорится в заявлении ВОЗ.

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) также выступил с осуждением авиаудара. «Мы призываем к защите всех гражданских лиц, включая детей, и инфраструктуры, на которую они полагаются. Нам нужно немедленное прекращение огня и гуманитарный доступ», — сказали в ЮНИСЕФ.

После атаки в странах Ближнего Востока и Северной Африки вспыхнули массовые протесты.

Иордания отменила саммит президентов США и глав арабских государств. Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас ранее отказался участвовать в переговорах.

Больница была открыта в 1882 году и является старейшей в секторе Газа. Ежегодно она принимает более 45 тысяч пациентов.