Резкое обострение палестино-израильского конфликта — самое серьёзное за последние 50 лет, со времён войны Судного дня 1973 года. По последним данным, в ходе взаимных атак на Ближнем Востоке не менее 1600 человек погибли, около 7000 получили ранения. «Газета.uz» подводит итоги четырёх дней боевых действий.
Что произошло
- Утром 7 октября палестинская исламистская группировка ХАМАС нанесла из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. Одновременно сотни боевиков группировки проникли в приграничные районы страны. ХАМАС назвал эту военную операцию «Потоп Аль-Аксы». Нападение стало крупнейшим на Израиль за последние 50 лет.
- Израиль в ответ начал операцию «Железные мечи» в секторе Газа, а 8 октября власти страны официально объявили войну ХАМАС.
- По данным на вечер 10 октября, в Израиле в результате атаки ХАМАС погибли более 900 человек, свыше 2800 получили ранения. Из них по меньшей мере 260 человек были убиты боевиками на музыкальном фестивале Supernova, который проходил на границе Израиля с сектором Газа. По предварительной оценке израильских властей, ХАМАС также взял в заложники как минимум 150 человек.
- Среди погибших и похищенных в Израиле были граждане США, Великобритании, Таиланда, Аргентины, Непала, Франции, Украины и других стран.
- В секторе Газа, по данным палестинских властей, в результате ответных бомбардировок Израиля погибли более 700 человек, ранены около 4000. ООН сообщила, что более 187 тысяч человек в анклаве стали вынужденными переселенцами с момента эскалации конфликта, и, как ожидается, их число продолжит расти.
Как идут боевые действия
- По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), израильская авиация поразила в общей сложности более 1300 целей в секторе Газа. В свою очередь, из сектора Газа по Израилю было выпущено свыше 4500 ракет.
- ХАМАС пригрозил начать казни заложников из Израиля в ответ на израильские удары по гражданским объектам Газы, осуществлённые без предупреждения. В ХАМАС подчеркнули, что не будут вести переговоры по поводу пленных, пока не закончатся боевые действия.
- 9 октября власти Израиля объявили о введении полной блокады сектора Газа — в анклав прекращаются поставки продовольствия, газа и энергии. С критикой такого решения выступил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, заявив, что блокада нарушает положения международного права и усугубит и без того тяжёлую гуманитарную ситуацию в секторе Газа.
- 10 октября израильские военные заявили, что восстановили контроль над границей с сектором Газа и минируют территории, где боевики ХАМАС разрушили заграждения. На территории Израиля были найдены 1500 тел боевиков ХАМАС.
- Международная комиссия ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории выпустила заявление, в котором говорится, что уже есть «явные доказательства» военных преступлений, совершенных обеими сторонами конфликта, включая нападения на мирных жителей.
- Ожидается, что в ближайшее время Израиль начнёт в Газе наземную операцию — впервые с 2014 года. На юг страны стягиваются войска. С момента нападения ХАМАС Израиль призвал в армию рекордное количество резервистов — 300 тысяч человек. О намерении начать наземную операцию в секторе Газа также рассказал израильский премьер Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре 8 октября с президентом США Джо Байденом. По данным Axios, Нетаньяху сказал, что «у Израиля нет другого выбора, кроме как ответить силой, так как стране нельзя быть слабой на Ближнем Востоке».