17 октября Международный союз велосипедистов (UCI) завершил рейтинговый предолимпийский год по шоссейным гонкам, определяющий участие национальных сборных мира в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Федерация велоспорта Узбекистана завоевала четыре олимпийские лицензии: три путёвки получила национальная женская сборная (две — в групповой гонке, одну — в гонке на время) и одну — мужская сборная (групповая гонка).





Заслуженный тренер Узбекистана Людмила Маркелова отметила, что достичь высоких результатов удалось благодаря настойчивости и упорному труду каждого спортсмена и тренера, а также вниманию и поддержке государства.

Старший тренер национальной сборной Глеб Гройсман сообщил, что в стране были впервые созданы профессиональные континентальные команды UCI, мужская шоссейная Tashkent City Professional Cycling Team, женская шоссейная Tashkent City Woman Professional Cycling Team и трековые Tashkent Track Team. В состав команд были привлечены зарубежные специалисты, тренера, механики и другие специалисты.





По информации спортивного директора Федерации велоспорта Вячеслава Рахимова, с начала сезона 2023 года по 17 октября национальная сборная по шоссе приняла участие в 51 международной олимпийской рейтинговой гонке UCI. По итогам спортсмены Узбекистана завоевали 11 золотых, 19 серебряных и 8 бронзовых медалей.

В результате женская сборная по шоссе заработала 1871,14 рейтинговых очков UCI и заняла 17-е рейтинговое место из 105 стран, а мужская — 1206,98 очков и 33-е место среди 128 стран.





Рейтинговая позиция женской сборной даёт право на участие в самой престижной гонке мировой классификации World Tour — Le Tour de France («Тур де Франс»), отметили в Федерации велоспорта.