Хитой ва АҚШ келаси ҳафтада қурол-яроғ назорати ва ядровий қуролларни тарқатмаслик бўйича маслаҳатлашувлар ўтказиш ниятида, деб ёзмоқда The Wall Street Journal (WSJ) Америка расмийларига таяниб.
Бу Барак Обама АҚШ президентлиги давридан бери Пекин билан биринчи бундай музокаралар, дея аниқлик киритади нашр. Газетанинг суҳбатдошларига кўра, Хитой ва АҚШ ўртасидаги мунозара ҳар икки томоннинг ядро қуролидан фойдаланишга чекловлар ўрнатиш бўйича расмий музокаралар бошланишини англатмайди.
WSJ`нинг таъкидлашича, Қўшма Штатлар Россия ва Хитой билан «беқарорлаштирувчи уч томонлама қуролланиш пойгаси»нинг олдини олишга интилмоқда. Музокаралар америкалик расмийларга хитойлик ҳамкасбларидан Пекиннинг ядровий доктринаси ҳамда ўнлаб йиллар давомида Вашингтон ва Москваникидан кичикроқ бўлган ядро арсеналини кўпайтиргани борасида сўраб кўриш имконини беради, дея таъкидлайди газета.
Пентагоннинг маълум қилишича, май ойи ҳолатига кўра, Хитойда 500 дан ортиқ операцион ядро каллаклари мавжуд ва 2030 йилга бориб ўз захираларини 1000 тагача ошириши мумкин, кейин эса 2035 йилгача ўз захираларини кўпайтиришда давом этади. Шундан сўнг Хитой ядро каллакларини сонини 1550 тадан оширмаслик мажбуриятини олган Россия ва Қўшма Штатлар билан қарийб тенг ҳажмдаги ядровий арсеналга эга бўлади.
Маслаҳатлашувлар АҚШ президенти Жо Байден ва Хитой раҳбари Си Цзинпиннинг Сан-Франтцискодаги Осиё-Тинч океани иқтисодий ҳамкорлиги саммитидаги учрашуви олдидан бўлиб ўтади, деб ёзмоқда Time. Бўлажак музокаралар АҚШ ва Хитой Тайван, савдо ва бошқа масалалар бўйича кескинлик туфайли узилиб қолган алоқаларни босқичма-босқич тиклаётганидан дарак бермоқда.
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Стокгольм халқаро тинчлик тадқиқот институти (SIPRI) маълумотларига кўра, бугунги кунда дунёда ядро қуролидан фойдаланиш хавфи совуқ уруш давридан бери энг юқори даражага етган. Мутахассисларнинг фикрича, барча тўққиз ядровий давлат (АҚШ, Россия, Буюк Британия, Франция, Хитой, Ҳиндистон, Покистон, Исроил ва Шимолий Корея) ядро арсеналларини модернизация қилмоқда ва яқин ўн йил ичида жанговар каллаклар сонини кўпайтириш ниятида.