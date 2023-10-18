Путешественник и блогер из Нидерландов Том Гронд, известный как Traveltomtom, на своём сайте выразил сожаление в связи с увольнением начальника поезда Afrosiyob и рассказал об обстоятельствах, при которых он за взятку в размере 15 долларов пересел из эконом-класса в VIP.

«Я практически никогда не путешествую через туристические агентства. В этот раз мы решили приехать в Узбекистан через турагентство. Наш изначальный план состоял в том, чтобы сначала посетить Туркменистан, а затем продолжить путь в Узбекистан и далее — в Таджикистан. Возможно, вы знаете, что посетить Туркменистан можно только через турфирму, поэтому когда эта же турфирма предложила спланировать нашу поездку и в Узбекистан, мы решили согласиться», — объяснил путешественник.

По его словам, он был разочарован туристическим агентством, через которое прибыл в Узбекистан. В переписке с корреспондентом «Газеты.uz» Том не уточнил его названия, но отметил, что компания не была ни узбекской, ни туркменской.

«Многое из того, что мы просили, не соответствовало плану. Мы быстро поняли, что наше туристическое агентство сделало всё возможное, чтобы сэкономить пару долларов там и тут и предоставило нам несколько случайных отелей», — продолжил он.

Турагентство занималось регистрацией билетов на скоростной электропоезд Afrosiyob по маршруту Самарканд-Ташкент. Том просил купить ему и его команде лучшие билеты, но просьбу не выполнили. За день до выезда он звонил в службу поддержки клиентов «Узбекистон темир йуллари», чтобы обновить билет по телефону, но никто не смог ему помочь. Проблемы продолжились в день поездки, когда турист прибыл на вокзал.

«Факт в том, что я более 15 минут ходил по вокзалу в Самарканде, пытаясь найти человека, который помог бы мне с билетом на поезд. Я был готов заплатить деньги официальному кассиру или сотруднику, который смог бы поменять мой билет на VIP-класс. С Google Translate и деньгами в руках я искал нужного человека, но безуспешно. Никто не мог мне помочь. Более того, люди, которые хотя бы пытались общаться со мной через Google Translate, буквально советовали мне подойти к проводнику в поезде и попросить повысить класс до VIP», — рассказал Том в своём блоге.

По совету людей турист дал взятку в 15 долларов, и его пересадили из вагона эконом-класса в VIP. Пост в своём Instagram-аккаунте (свыше 500 тысяч подписчиков) Том сделал 16 июля. Блогер не упомянул, кому именно он дал взятку.

10 октября видео распространил канал Troll.uz. В компании «Узбекистон темир йуллари» следом сообщили, что начальник поезда был уволен ещё 10 июля — сразу после того, как стало известно о случае с иностранным туристом. Том выступил с заявлением 16 октября.

«Печальней всего то, что сотрудник узбекской железнодорожной компании был уволен из-за неналаженной связи и обслуживания клиентов со стороны своего бывшего работодателя. Уволить сотрудника, а потом заявить, что вы гордитесь тем, что боретесь с коррупцией, — это то, чем, видимо, гордится ["Узбекистон темир йуллари"], но этой железнодорожной компании Узбекистана тоже стоит посмотреть на себя в зеркало», — отметил блогер.

«Надеюсь, что узбекская железнодорожная компания сделает свои выводы, потому что их обслуживание иностранцев и нерусскоговорящих туристов просто ужасное! Если бы у них на вокзале был кто-то, кто мог бы сказать пару слов по-английски, чтобы помочь мне оформить билет официальным способом, всей этой ситуации можно было бы избежать», — дополнил Том.

Он добавил, что никто из «Узбекистон темир йуллари» или СМИ Узбекистана не связался с ним, чтобы уточнить, что произошло или спросить его реакцию.

Путешественник призвал других туристов не спешить с выводами о стране. Том сказал, что ему понравилось путешествовать по Узбекистану, и он планирует вернуться ещё раз.

«Путешествие по Узбекистану удивительно, а в архитектурном отношении эта страна, вероятно, является одной из самых интересных в мире для посещения… Такой незначительный инцидент не должен повлиять на ваши планы поездки в Узбекистан», — подытожил он.