Сотрудники МВД Казахстана освободили более 60 граждан Узбекистана, которых незаконно удерживали и эксплуатировали на кирпичных заводах в Шымкенте, сообщает Polisia.kz.

По данным МВД, полиция начала расследование после того, как туда обратилась жительница Актобе и сообщила, что её брату, гражданину Узбекистана, удалось сбежать из трудового рабства на кирпичном предприятии в Шымкенте и добраться до Алматы, но там его похитили неизвестные.

«После получения сигнала сотрудники алматинского УБОП и управления полиции Ауэзовского района выехали в Шымкент, где были задержаны трое „работодателей“ 1992, 1994 и 1992 годов рождения», — рассказали в МВД.

Во время обысков на территории двух кирпичных заводов оперативники обнаружили более 60 иностранных рабочих — все они оказались гражданами Узбекистана.

«В ходе досудебного расследования установлено, что иностранцев приглашали на работу на завод. Затем забирали документы, заработную плату не выдавали и переодически применяли физическое насилие и запугивали расправой», — уточнили в МВД.

25 пострадавших были отправлены под опеку правового центра «Сана сезим», остальных поместили в приёмник-распределитель из-за отсутствия удостоверений личности.

Против владельцев кирпичных заводов заведено уголовное дело по статьям «Незаконное лишение свободы с целью трудовой эксплуатации» и «Самоуправство».