Компания Akfa Group приобрела 50% доли в сети пунктов быстрого питания Feed Up Eco. Об этом сообщает FeedUp.

На фотографии, опубликованной компанией, представлены основатель FeedUp Умид Иргашев и глава Akfa Group, бывший хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев.

Теперь бренд FeedUp будет осуществлять деятельность в рамках сектора Food and Beverage компании Akfa Group.

Вхождение FeedUp в состав Akfa Group позволит поднять бренд на новый уровень развития, говорится в сообщении. Сумму сделки уточнить не удалось.

Бренд FeedUp был создан в Узбекистане в 2010 году и имеет более 10 филиалов по Ташкенту.

Akfa Group — одна из крупнейших компаний Узбекистана, работающая в разных секторах. Она объединяет производственные предприятия Akfa, Artel, Akfa Lighting, Flowers Garden, OCARD, торгово-сервисные компании Mediapark, KFC Uzbekistan, Akfa Medline, Hilton Tashkent, образовательные организации Invento, Artel Technical School, CAU (бывший Akfa University) и другие.