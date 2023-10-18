13 октября вступил в силу закон, согласно которому органы внутренних дел и Национальная гвардия могут привлекать к ответственности правонарушителей в сфере экологии и охраны окружающей среды.

В пресс-службе Нацгвардии сообщили, что ведомство совместно с правоохранителями и другими министерствами и ведомствами приступило к проведению экологических рейдов.

В ходе таких рейдов выявляются нарушения и нарушителей в сфере санитарии и экологии. Кроме того, ведётся профилактическая работа по предупреждению выброса мусора в неположенном месте, гражданам и предпринимателям напоминают санитарные и экологические правила и нормы, предупреждают об ответственности.

Кроме того, Нацгвардия, Министерство внутренних дел, Министерство культуры и туризма, Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата, Служба санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Узбекистана запустили совместный проект Tozalik.

Цель проекта — добиться чистоты на улицах, в парках и скверах, в махаллях городов и сёл Узбекистана, отметили в пресс-службе Нацгвардии.

Задача инициаторов проекта — «привить согражданам культуру заботы о чистоте улиц и собственном здоровье и приучить не бросать мусор где попало», говорится в сообщении.

Прививать гражданам экологическую культуру планируется «методом убеждений и разъяснений в постах и видеороликах на страницах и аккаунтах проекта в социальных сетях и мессенджерах».

«Будем регулярно напоминать об ответственности, предусмотренной национальным законодательством за правонарушения в сфере экологии и охраны окружающей среды и сообщать о принятии мер к правонарушителям», — подчеркнули в пресс-службе Нацгвардии.

Сообщить о нарушении в сфере санитарии и экологии, например, о выбросе мусора в неположенном месте, можно по короткому номеру колл-центра СЭС 1354. В Telegram создан бот @tozalik_murojaat_bot, куда можно отправить информацию о нарушении в сфере санитарии и экологии и прикрепить фото- и видеоматериалы.

Кроме того, отправить обращение с информацией о нарушении в сфере санитарии и экологии, например, о выбросе мусора в неположенном месте, можно также в рубрике «Бизга мурожаат йулланг» на сайте Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья sanepid.uz.