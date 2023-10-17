Инвесторы из Китая планируют создать крытый ледовый курорт площадью 4 га в Андижанской области, сообщила пресс-служба областной администрации. Название компании или компаний, которые будут участвовать в проекте, не уточняется.

12 октября хоким области Шухрат Абдурахманов на встрече с инвесторами обсудил проект строительства объекта, который, как сообщается, разрабатывается с целью развития сферы туризма и привлечения иностранных туристов.





Стоимость комплекса, который планируется сделать круглогодичным, оценивается в 12 млн долларов США. На его территории расположатся стоянка на 500 автомобилей, спортивные площадки, кинотеатр, ресторан и другие объекты.

Представители хокимията предложили китайским инвесторам площадку для реализации проекта в Ханабаде. Они в сопровождении заместителя хокима области посетили это место и осмотрели его.



