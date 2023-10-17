Сборная Узбекистана по футболу победила Китай в товарищеском матче. Встреча, прошедшая 16 октября в Даляне, завершилась со счётом 1:2.

Первый гол забили хозяева поля — на 41-й минуте нападающий Вэй Шихао пробил точно из-за пределов штрафной.

Во втором тайме на 78-й минуте полузащитник Отабек Шукуров не смог реализовать пенальти, но был точен на добивании. На 86-й минуте узбекистанцы за счёт прессинга перехватили мяч и полузащитник Джамшид Искандаров завершил атаку голом.

Эта победа стала первой выездной победой Узбекистана за три года. В последний раз национальная команда обыгрывала игравшего на своём поле ОАЭ 12 октября 2020 года (1:2).

Напомним, что 16 ноября Узбекистан начнёт матчи отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года. Первым соперником станет сборная Туркменистана.

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китай, товарищеский матч, футбол

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китай, товарищеский матч, футбол

китай, товарищеский матч, футбол

китай, товарищеский матч, футбол

китай, товарищеский матч, футбол

китай, товарищеский матч, футбол

китай, товарищеский матч, футбол

китай, товарищеский матч, футбол

китай, товарищеский матч, футбол

китай, товарищеский матч, футбол

китай, товарищеский матч, футбол

китай, товарищеский матч, футбол

китай, товарищеский матч, футбол

китай, товарищеский матч, футбол

китай, товарищеский матч, футбол

китай, товарищеский матч, футбол

китай, товарищеский матч, футбол

китай, товарищеский матч, футбол

китай, товарищеский матч, футбол

китай, товарищеский матч, футбол