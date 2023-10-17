Сборная Узбекистана по футболу победила Китай в товарищеском матче. Встреча, прошедшая 16 октября в Даляне, завершилась со счётом 1:2.

Первый гол забили хозяева поля — на 41-й минуте нападающий Вэй Шихао пробил точно из-за пределов штрафной.

Во втором тайме на 78-й минуте полузащитник Отабек Шукуров не смог реализовать пенальти, но был точен на добивании. На 86-й минуте узбекистанцы за счёт прессинга перехватили мяч и полузащитник Джамшид Искандаров завершил атаку голом.

Эта победа стала первой выездной победой Узбекистана за три года. В последний раз национальная команда обыгрывала игравшего на своём поле ОАЭ 12 октября 2020 года (1:2).

Напомним, что 16 ноября Узбекистан начнёт матчи отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года. Первым соперником станет сборная Туркменистана.

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