Вооружённые силы Украины (ВСУ) 17 октября впервые использовали тактические баллистические ракеты ATACMS для удара по позициям российских войск, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По информации газеты, CША на днях тайно отправили в Украину небольшую партию ракет с радиусом действия около 160 км, чтобы повысить оперативные возможности украинского контрнаступления.

Официально США не объявляли о том, что передали Украине ракеты ATACMS.

WSJ не уточняет, по каким объекты ударили ATACMS, но отмечает, что ВСУ во вторник сообщили об ударах по аэродромам вблизи временно оккупированных Луганска и Бердянска.

ВСУ утверждают, что в ходе операции Dragonfly были уничтожены девять российских вертолётов, а также специальная техника, пусковая установка ПВО, склад боеприпасов, а также повреждены взлётные полосы.

Washington Post, ссылаясь на украинского военного чиновника, пишет, что ВСУ выпустили 18 ракет ATACMS по целям в Луганске и Бердянске.

Власти Украины многие месяцы добивались поставок ракет ATACMS от США, но получали отказ. В сентябре ряд американских СМИ сообщил, что президент США Джо Байден согласился предоставить Украине немного ракет ATACMS с кассетными боеголовками, но не стал публично объявлять о своём решении.