В результате атак ХАМАС на юге Израила погибли пять уроженцев Узбекистана. Они переселились в Израиль по программе репатриации в 1990-х годах и не имели действующих паспортов Узбекистана.

Об этом говорится в обращении посольства Узбекистана в Тель-Авиве в ответ на сообщение МИД Израиля о гибели в результате атак трёх граждан Узбекистана и пропаже без вести ещё четырёх.

В своём сообщении дипломатическая миссия ссылается на данные МИД и полиции Израиля.

В посольстве попросили СМИ и пользователей социальных сетей «во избежание формирования неправильных взглядов перед публикацией информации уточнять её в надёжных источниках, в частности, в посольстве Республики Узбекистан в Израиле».

«Газета.uz» до публикации новости со ссылкой на МИД Израиля обращалась за комментарием в пресс-службу МИД Узбекистана. МИД распространил обращение посольства Узбекистана в Израиле.