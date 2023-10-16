В результате атак ХАМАС на территории Израиля, начавшихся 7 октября, погибли три гражданина Узбекистана, ещё четыре человека пропали без вести. Об этом сообщил русскоязычный Telegram-канал Министерства иностранных дел Израиля.

Эти данные приводятся по состоянию на 15 октября. Всего в результате атак ХАМАСа погибли 148 иностранных граждан, 143 человека пропали без вести, сообщает израильский МИД.

Министерство иностранных дел Узбекистана и посольство страны в Израиле информацию о жертвах среди сограждан пока не комментировали.





Инфографика: t.me/Israelin Russian.

По последней информации, число граждан Израиля, погибших в результате нападений ХАМАС, превысило 1500 человек, около 2500 человек получили ранения.

Число погибших в результате ударов Израиля по сектору Газа достигло 2670 человек, по меньшей мере 9600 получили ранения, более 1000 человек пропали без вести.