Конституционный суд (КС) Грузии постановил, что президент Саломе Зурабишвили нарушила конституцию страны, поехав за границу без согласия правительства, сообщает Первый канал Грузии. Это решение позволит парламенту начать процедуру импичмента главы государства.

Дело рассматривали девять судей, решение поддержали шесть из них. Суд признал, что поездки Зурабишвили в ряд европейских стран в августе и сентябре нарушили 52-ю статью Конституции Грузии, по которой президент осуществляет представительские полномочия во внешней политике с согласия правительства.

Теперь решение КС должен утвердить парламент. Для отстранения президента от должности необходимы голоса 100 депутатов парламента. У правящей партии «Грузинская мечта», инициировавшей импичмент, 84 места в парламенте и ей понадобится поддержка оппозиции.

Большая часть оппозиционеров при этом выступает против объявления импичмента президенту и называет запуск такой процедуры «саботажем европейской интеграции Грузии со стороны „Грузинской мечты“», пишет ВВС Русская служба.

Саломе Зурабишвили стала президентом Грузии в декабре 2018 года. Формально она выдвигалась как независимый кандидат, но её поддержала «Грузинская мечта». Впоследствии отношения между главой государства и правящей партией стали портиться на фоне войны России против Украины и разногласий по поводу отношений с Москвой, пишет Deutsche Welle.