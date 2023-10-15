Министерство юстиции 12 октября зарегистрировало Федерацию сумо Узбекистана. Об этом сообщил Камол Усмонов, избранный председателем федерации.

Федерация зарегистрирована в форме негосударственной некоммерческой организации.

Основная цель федерации — развитие и популяризация сумо в Узбекистане, всесторонная поддержка спортсменам-сумоистам, особенно молодёжи, проведение культурных и спортивных мероприятий по сумо, расширение международных спортивных связей, представление и защита прав и законных интересов членов федерации.

Первой спортсменкой по сумо в Узбекистане стала Дурдона Абдужаббарова.

Камол Усмонов / Facebook.



Камол Усмонов ранее работал генеральным секретарём Ассоциации скейта в Узбекистана, возглавлял отдел по курашу в Национальном олимпийском комитете.

Сумо — вид единоборств, основанный в Японии, в котором два спортсмена пытаются вытолкнуть друг друга за пределы круга или заставить коснуться земли любой частью тела, кроме стоп. Только в этой стране проводятся соревнования профессиональных рикиси (бойцов сумо). В остальном мире существует только любительское сумо.