13 октября примерно в 22:30 на улиц Бабура в Яккасарайском районе Ташкента произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали пешеходы. Об этом «Газете.uz» сообщили в ГУВД столицы.

18-летний водитель Ш. Т. (2005 года рождения), управлявший Spark (номер — 80 X 013 RA), «потерял управление и сбил трёх пешеходов на пешеходном переходе», сообщили в ГУВД. На видео можно увидеть, как водитель совершает опасный манёвр на скорости, после чего он пытается затормозить, но автомобиль уносит на тротуар.

В результате наезда пострадали три человека (как сообщает Qalampir.uz, трое граждан Индии), П. Х. (1983 года рождения), И. Р. (1983) и Х. А. (1978), которые были госпитализированы в больницу. По данным издания, П. Х. получил перелом левого бедра, Р. И. и А. Х. — закрытую травму головного мозга и сотрясение мозга.

Водителю оказана первая помощь работниками службы скорой помощи. Погибших нет, заявили в ведомстве.

По данному факту сотрудники ГУВД Ташкента проводятся доследственную проверку.

Как мы сообщали ранее, в этот же день в Юнусабадском районе Ташкента другой водитель Spark сбил 70-летнюю женщину на пешеходном переходе. Пострадавшая госпитализирована с травмами, проводится доследственная проверка.