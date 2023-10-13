В соцсетях 13 октября распространилось видео, где водитель автомобиля Spark сбивает пожилую женщину на пешеходном переходе.

На кадрах видно, как водитель автомобиля Spark ускоряется и перестраивается в третий ряд, в этот момент женщина выходит на дорогу и бежит к разделительной полосе.

В столичном ГУВД на запрос «Газеты.uz» сообщили, что наезд произошёл около 8:50 утра в Юнусабадском районе Ташкента.

«В результате ДТП женщина 1953 года рождения получила травмы, её госпитализировали», — заявили в ведомстве.

Сотрудники УБДД ГУВД Ташкента проводят следственные действия.