В горных районах Узбекистана, в частности, Кашкадарьинской и Ташкентской областей, 13 октября выпал снег.

На перевале Камчик температура опустилась ниже 0 градусов, из-за чего ускорилось прилипание снега к земле, однако уже в 10:49 утра Служба безопасности дорожного движения сообщила, что снег на Камчике прекратился, а дорога очищены.

В сети распространились видео снегопада.

Видео

Напомним, похолодание пришло в Узбекистан с влажной воздушной массой из районов Чёрного моря. Ночью прошли дожди и местами снег, однако в течение дня в пятницу по большей части территории страны ожидается погода без осадков. Лишь по Ферганской долине местами пройдут дожди, в горных районах также все ещё возможны дождь и снег. В выходные дни без осадков, возможен туман, станет немного теплее.